Simon Falta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Falta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Falta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Falta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simon Falta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Falta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Falta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Falta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Falta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Falta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Falta 23 Nisan 1993 tarihinde Dolní Dobrouč şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Šimon Falta şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Falta Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Simon Falta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Falta'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Falta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Falta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Simon Falta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Falta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Sigma Olomouc

11 Ocak 2021 yılında Viktoria Plzen

3 Ocak 2022 yılında Banik Ostrava

30 Haziran 2022 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2022 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2023 yılında Viktoria Plzen

Simon Falta kimdir

Simon Falta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Falta şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Dolní Dobrouč (1999 - 2001)
FK Letohrad (2001 - 2003)
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí (2003 - 2006)
SK Sigma Olomouc (2006 - 2012)

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Simon Falta nereli

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