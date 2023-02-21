Michal Sevcik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Sevcik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Sevcik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Sevcik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Sevcik 13 Ağustos 2002 tarihinde Třebíč şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Ševčík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Sevcik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Michal Sevcik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michal Sevcik'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Sevcik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Sevcik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Michal Sevcik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Sevcik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Z. Brno U19

1 Ağustos 2020 yılında FCZ Brno B

5 Ekim 2020 yılında Jihlava

30 Haziran 2021 yılında FCZ Brno B

1 Temmuz 2021 yılında Zbrojovka Brno

Michal Sevcik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Sevcik şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michal Sevcik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK FŠ Třebíč (2008 - 2013)HFK Třebíč (2013)FC Velké Meziříčí (2013 - 2014)SK FŠ Třebíč (2014 - 2017)FC Zbrojovka Brno (2017 - 2020)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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