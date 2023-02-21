Filip Blecha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Blecha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Blecha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Blecha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Blecha 16 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Blecha Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STIG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Blecha'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Blecha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Blecha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Blecha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Blecha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bohemians 1905

21 Temmuz 2017 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2018 yılında Bohemians 1905

17 Temmuz 2018 yılında Vlasim

29 Ocak 2019 yılında Bohemians 1905

30 Ocak 2019 yılında Vlasim

5 Ocak 2022 yılında Slavia Prag

11 Şubat 2022 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag

Filip Blecha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Blecha şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Blecha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Střížkov (2003 - 2007)FC Bohemians Praha 1905 (2007 - 2015)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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