Ota Kohoutek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ota Kohoutek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ota Kohoutek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ota Kohoutek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ota Kohoutek 23 Mayıs 2003 tarihinde Brno şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ota Kohoutek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. Ota Kohoutek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ota Kohoutek'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ota Kohoutek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ota Kohoutek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ota Kohoutek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ota Kohoutek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U18

24 Ekim 2019 yılında Z. Brno U17

1 Temmuz 2020 yılında Z. Brno U19

1 Ocak 2022 yılında Zbrojovka Brno

2 Eylül 2022 yılında 1.SK Prostejov

31 Aralık 2022 yılında Zbrojovka Brno

Ota Kohoutek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ota Kohoutek şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Zbrojovka Brno (2010 - 2017)SC Retz (2017)SK Rapid Wien (2017 - 2019)FC Zbrojovka Brno (2019 - 2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.