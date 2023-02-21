Mohamed Tijani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Tijani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Tijani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Tijani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Tijani 10 Temmuz 1997 tarihinde Man şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Benin,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Tijani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Chrysostome yapmaktadır. Mohamed Tijani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Tijani'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Tijani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Tijani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Tijani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Tijani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rayo B

10 Mart 2018 yılında MFK Vyskov

31 Ocak 2019 yılında Jihlava

11 Şubat 2020 yılında Slavia Prag

31 Temmuz 2020 yılında Jihlava

6 Ağustos 2020 yılında Slavia Prag

7 Ağustos 2020 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2021 yılında Slavia Prag

1 Ocak 2022 yılında Teplice

30 Haziran 2022 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2022 yılında Viktoria Plzen

13 Şubat 2023 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2023 yılında Viktoria Plzen

Mohamed Tijani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Tijani şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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