Jakub Necas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Necas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Necas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Necas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Necas 26 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Nečas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Necas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Necas'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Necas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Necas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Necas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Necas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2014 yılında Pardubice

31 Aralık 2014 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2015 yılında Vlasim

31 Aralık 2016 yılında Sparta Praha B

9 Ocak 2017 yılında Mlada Boleslav

3 Ağustos 2017 yılında Sparta Praha B

4 Ağustos 2017 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2018 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2018 yılında Bohemians 1905

5 Şubat 2021 yılında Slovan Liberec

21 Ocak 2022 yılında Zbrojovka Brno

Jakub Necas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Necas şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Necas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Slovan Bohnice-Praha 8 (2001)FC Bohemians Praha 1905 (2001 - 2004)AC Sparta Praha (2004 - 2013)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 15 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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