Jakub Reznicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Reznicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Reznicek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Reznicek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakub Reznicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Reznicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Reznicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Reznicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Reznicek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Reznicek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Reznicek 26 Mayıs 1988 tarihinde Příbram şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Řezníček şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Reznicek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakub Reznicek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Reznicek'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Reznicek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Reznicek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakub Reznicek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Reznicek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Marila Pribram

1 Temmuz 2007 yılında Mlada Boleslav

1 Eylül 2009 yılında Ruzomberok

30 Haziran 2010 yılında Mlada Boleslav

1 Ocak 2012 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2012 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2012 yılında C. Budejovice

9 Mayıs 2013 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2013 yılında 1.FK Příbram

31 Aralık 2014 yılında Mlada Boleslav

1 Ocak 2015 yılında Sparta Prag

30 Haziran 2015 yılında Mlada Boleslav

9 Temmuz 2015 yılında Zbrojovka Brno

1 Temmuz 2017 yılında Viktoria Plzen

4 Ocak 2018 yılında Sigma Olomouc

30 Haziran 2018 yılında Viktoria Plzen

14 Ocak 2019 yılında KSC Lokeren

4 Eylül 2019 yılında Teplice

16 Temmuz 2021 yılında Zbrojovka Brno

Jakub Reznicek kimdir

Jakub Reznicek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Reznicek şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1.FK Příbram (1997 - 2006)

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Jakub Reznicek nereli

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