Matej Hrabina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Hrabina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Hrabina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Hrabina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Hrabina 29 Nisan 1993 tarihinde Opava şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Hrabina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Hrabina Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMC yapmaktadır. Matej Hrabina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matej Hrabina'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Hrabina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Hrabina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Hrabina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Hrabina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında SFC Opava

1 Temmuz 2021 yılında Zbrojovka Brno

Matej Hrabina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Hrabina şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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