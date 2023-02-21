Wale Musa Alli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wale Musa Alli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wale Musa Alli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wale Musa Alli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wale Musa Alli 31 Aralık 2000 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wale Musa Alli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NERV.STIG yapmaktadır. Wale Musa Alli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Wale Musa Alli'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Wale Musa Alli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wale Musa Alli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Wale Musa Alli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wale Musa Alli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2019 yılında Kalev

2 Şubat 2020 yılında SKU Amstetten

19 Temmuz 2022 yılında Zbrojovka Brno

Wale Musa Alli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wale Musa Alli şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.