Filip Soucek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Soucek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Soucek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Soucek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Soucek 18 Eylül 2000 tarihinde Štěpánkovice şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Souček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Soucek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHOVANECSPORT yapmaktadır. Filip Soucek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Soucek'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Soucek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Soucek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Soucek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Soucek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SFC Opava

11 Şubat 2020 yılında Sparta Prag

12 Şubat 2020 yılında SFC Opava

31 Temmuz 2020 yılında Sparta Prag

5 Ağustos 2022 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2023 yılında Sparta Prag

Filip Soucek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Soucek şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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