Jan Hladik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Hladik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Hladik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Hladik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Hladik 21 Eylül 1993 tarihinde Znojmo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Hladík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Hladik Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V&M agency yapmaktadır. Jan Hladik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jan Hladik'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jan Hladik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Hladik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Hladik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Hladik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Olomouc B

1 Temmuz 2016 yılında Sigma Olomouc

17 Şubat 2017 yılında 1.SK Prostejov

30 Haziran 2017 yılında Sigma Olomouc

19 Temmuz 2017 yılında 1.SC Znojmo

31 Aralık 2017 yılında Sigma Olomouc

20 Şubat 2018 yılında SK Unicov

30 Haziran 2018 yılında Sigma Olomouc

29 Temmuz 2018 yılında Otrokovice

31 Aralık 2018 yılında Sigma Olomouc

14 Mart 2019 yılında Otrokovice

19 Temmuz 2019 yılında SK Lisen

3 Ocak 2020 yılında Zbrojovka Brno

Jan Hladik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Hladik şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Sokol Dobšice (2002 - 2004)1.SC Znojmo FK (2004 - 2010)SK Sigma Olomouc (2010 - 2012)

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