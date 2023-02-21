Jan Sterba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Sterba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Sterba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Sterba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Sterba 8 Temmuz 1994 tarihinde Ostrava şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Štěrba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Sterba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Jan Sterba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Sterba'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Sterba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Sterba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Sterba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Sterba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Olomouc B

1 Ocak 2016 yılında Sigma Olomouc

7 Şubat 2018 yılında Karvina

30 Haziran 2018 yılında Sigma Olomouc

11 Temmuz 2021 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2022 yılında Sigma Olomouc

5 Temmuz 2022 yılında Zbrojovka Brno

Jan Sterba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Sterba şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Sterba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1.BFK Frýdlant nad Ostravicí (2001 - 2003)MFK Frýdek-Místek (2003 - 2006)FC Baník Ostrava (2006 - 2009)SK Sigma Olomouc (2009 - 2013)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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