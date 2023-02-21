Martin Berkovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Berkovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Berkovec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Berkovec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Berkovec 12 Şubat 1989 tarihinde Mariánské Lázně şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Berkovec Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Martin Berkovec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 25 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Berkovec'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Berkovec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Berkovec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Berkovec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Berkovec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Slavia Prag B

22 Temmuz 2010 yılında FC Hlucin

31 Aralık 2010 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2011 yılında Slavia Prag

15 Eylül 2011 yılında Sezimovo Usti

31 Aralık 2011 yılında Slavia Prag

12 Temmuz 2013 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2014 yılında Slavia Prag

1 Ocak 2017 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2017 yılında Slavia Prag

12 Temmuz 2017 yılında Karvina

30 Haziran 2018 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2018 yılında Karvina

1 Temmuz 2019 yılında Zalgiris

25 Ocak 2021 yılında Zbrojovka Brno

Martin Berkovec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Berkovec şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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