Vlastimil Hruby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlastimil Hruby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlastimil Hruby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlastimil Hruby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlastimil Hruby 21 Şubat 1985 tarihinde Znojmo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vlastimil Hrubý şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlastimil Hruby Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Vlastimil Hruby, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vlastimil Hruby'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vlastimil Hruby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlastimil Hruby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vlastimil Hruby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlastimil Hruby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında FCZ Brno B

29 Eylül 2005 yılında SC Xaverov

31 Aralık 2005 yılında FCZ Brno B

25 Temmuz 2006 yılında Dosta Bystrc

30 Haziran 2007 yılında FCZ Brno B

27 Temmuz 2007 yılında 1.SC Znojmo

31 Aralık 2007 yılında FCZ Brno B

14 Şubat 2008 yılında 1.SC Znojmo

1 Temmuz 2014 yılında FK Jablonec

11 Temmuz 2022 yılında Zbrojovka Brno

Vlastimil Hruby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlastimil Hruby şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Miroslav (1993 - 2000)FC Zbrojovka Brno (2000 - 2003)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.