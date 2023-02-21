Jan Moravec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Moravec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Moravec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jan Moravec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jan Moravec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Moravec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jan Moravec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Moravec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Moravec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Moravec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Moravec 13 Temmuz 1987 tarihinde Rohozná şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Moravec Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMG yapmaktadır. Jan Moravec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jan Moravec'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Moravec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Moravec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Jan Moravec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Moravec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Bohemians 1905

15 Temmuz 2009 yılında SK Kladno

31 Aralık 2009 yılında Bohemians 1905

1 Temmuz 2015 yılında Karvina

3 Ağustos 2020 yılında Zbrojovka Brno

Jan Moravec kimdir

Jan Moravec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Moravec şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Polička (1996 - 1998)
SK Rohozná (1998)
TJ Svitavy (1998 - 2002)
Bohemians Praha 1905 (2002 - 2006)

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Jan Moravec nereli

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