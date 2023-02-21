Josef Kozeluh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josef Kozeluh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josef Kozeluh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josef Kozeluh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josef Kozeluh 15 Şubat 2002 tarihinde Plzeň şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Josef Koželuh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josef Kozeluh Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Josef Kozeluh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josef Kozeluh'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Josef Kozeluh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josef Kozeluh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josef Kozeluh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josef Kozeluh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Vikt. Plzen U19

1 Temmuz 2020 yılında Vik. Plzen B

6 Ağustos 2021 yılında Viktoria Zizkov

31 Aralık 2021 yılında Vik. Plzen B

21 Şubat 2022 yılında Chrudim

30 Haziran 2022 yılında Vik. Plzen B

1 Temmuz 2022 yılında Viktoria Plzen

25 Temmuz 2022 yılında Chrudim

31 Aralık 2022 yılında Viktoria Plzen

25 Ocak 2023 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2024 yılında Viktoria Plzen

Josef Kozeluh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josef Kozeluh şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Josef Kozeluh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Sokol Štěnovice (2009 - 2012)SK Petřín Plzeň (2012 - 2014)FC Viktoria Plzeň (2014 - 2020)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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