Robert Matejov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Matejov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Matejov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Matejov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Matejov 5 Temmuz 1988 tarihinde Bojnice şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Róbert Matejov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Matejov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM-PRO Players Agency s.r.o. yapmaktadır. Robert Matejov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Matejov'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Matejov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Matejov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Matejov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Matejov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Dubnica

1 Temmuz 2010 yılında Varnsdorf

9 Temmuz 2010 yılında Duslo Sala

31 Aralık 2010 yılında Dubnica

1 Temmuz 2012 yılında Fastav Zlin

1 Temmuz 2022 yılında Zbrojovka Brno

Robert Matejov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Matejov şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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