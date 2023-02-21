Jakub Siman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Siman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Siman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Siman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Siman 7 Ocak 1995 tarihinde Plzeň şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Šiman şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Siman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM-M yapmaktadır. Jakub Siman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Siman'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Siman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Siman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jakub Siman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Siman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Vikt. Plzen U19

1 Temmuz 2014 yılında Vik. Plzen B

1 Temmuz 2016 yılında Viktoria Plzen

1 Ağustos 2016 yılında Domazlice

31 Aralık 2016 yılında Viktoria Plzen

12 Şubat 2017 yılında Banik Sokolov

7 Eylül 2017 yılında Viktoria Plzen

8 Eylül 2017 yılında Domazlice

30 Haziran 2018 yılında Viktoria Plzen

31 Ağustos 2018 yılında Olympia

31 Aralık 2018 yılında Viktoria Plzen

19 Şubat 2019 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2019 yılında Viktoria Plzen

6 Temmuz 2019 yılında Banik Sokolov

16 Şubat 2020 yılında Viktoria Plzen

17 Ağustos 2020 yılında 1.FK Příbram

10 Ocak 2022 yılında Viktoria Plzen

11 Ocak 2022 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2022 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2022 yılında Zbrojovka Brno

Jakub Siman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Siman şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Holoubkov (2001 - 2002)FK Kohouti Rokycany (2002 - 2005)FC Rokycany (2005 - 2008)FC Viktoria Plzeň (2008 - 2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.