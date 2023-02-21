Adam Fousek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Fousek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Fousek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Fousek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Fousek 8 Mart 1994 tarihinde Pardubice şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Fousek Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Ballgames a.s. yapmaktadır. Adam Fousek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Adam Fousek'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Fousek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Fousek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Fousek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Fousek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Pardubice

31 Ocak 2014 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2014 yılında Pardubice

1 Temmuz 2019 yılında Zbrojovka Brno

Adam Fousek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Fousek şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Pardubice 1899 (2000 - 2004)Tesla Pardubice (2004 - 2005)MFK Pardubice (2005 - 2006)Tesla Pardubice (2006)AS Pardubice (2006 - 2008)FK Pardubice (2008 - 2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.