Ondrej Pachlopnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Pachlopnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Pachlopnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Pachlopnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Pachlopnik 14 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Pachlopník şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Pachlopnik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Ondrej Pachlopnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ondrej Pachlopnik'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ondrej Pachlopnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Pachlopnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ondrej Pachlopnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Pachlopnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Z. Brno U19

1 Ocak 2019 yılında Zbrojovka Brno

1 Temmuz 2021 yılında Viktoria Plzen

30 Haziran 2022 yılında Zbrojovka Brno

Ondrej Pachlopnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Pachlopnik şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Tatran Bohunice (2006 - 2009)FC Zbrojovka Brno (2009 - 2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.