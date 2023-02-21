Josef Divisek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josef Divisek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josef Divisek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josef Divisek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josef Divisek 24 Eylül 1990 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Josef Divíšek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josef Divisek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Ballgames a.s. yapmaktadır. Josef Divisek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Josef Divisek'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Josef Divisek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josef Divisek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josef Divisek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josef Divisek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2010 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2011 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2011 yılında 1.FK Příbram

10 Temmuz 2014 yılında FC MAS Taborsko

31 Aralık 2014 yılında 1.FK Příbram

1 Temmuz 2017 yılında Slovacko

1 Temmuz 2022 yılında Zbrojovka Brno

Josef Divisek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josef Divisek şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Jižní Město Chodov (1997 - 2001)FC Háje Jižní Město (2001 - 2004)AC Sparta Praha (2004 - 2009)

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