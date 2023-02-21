Denis Granecny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Granecny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Granecny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Granecny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Granecny 7 Eylül 1998 tarihinde Ostrava şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Denis Granečný şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Granecny Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Denis Granecny, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Granecny'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Granecny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Granecny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Granecny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Granecny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Banik Ostrava

31 Ocak 2020 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2020 yılında Banik Ostrava

13 Ağustos 2020 yılında FC Emmen

30 Haziran 2021 yılında Banik Ostrava

19 Ocak 2022 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2022 yılında Banik Ostrava

4 Temmuz 2022 yılında Zbrojovka Brno

Denis Granecny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Granecny şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denis Granecny Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Baník Ostrava (2005 - 2015)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 18 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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