Jiri Texl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Texl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jiri Texl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jiri Texl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jiri Texl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Texl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jiri Texl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Texl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Texl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Texl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Texl 3 Ocak 1993 tarihinde Vladislav şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Texl şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Texl Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBR SportConsult a.s. yapmaktadır. Jiri Texl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jiri Texl'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jiri Texl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Texl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Jiri Texl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Texl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Olomouc B

1 Temmuz 2016 yılında Vitkovice

30 Haziran 2017 yılında Olomouc B

1 Temmuz 2017 yılında Sigma Olomouc

22 Ocak 2020 yılında SFC Opava

31 Aralık 2020 yılında Sigma Olomouc

12 Ocak 2021 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2021 yılında Sigma Olomouc

13 Temmuz 2021 yılında Zbrojovka Brno

Jiri Texl kimdir

Jiri Texl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Texl şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Vladislav (1999 - 2002)
HFK Třebíč (2002 - 2010)
SK Sigma Olomouc (2010 - 2012)

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Jiri Texl nereli

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