Jan Hlavica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Hlavica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Hlavica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Hlavica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Hlavica 17 Temmuz 1994 tarihinde Kelč şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Hlavica Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Hlavica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jan Hlavica'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Hlavica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Hlavica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Hlavica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Hlavica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Olomouc B

20 Eylül 2013 yılında SK SULKO Zabreh

31 Aralık 2013 yılında Olomouc B

14 Mart 2014 yılında 1.HFK Olomouc

30 Haziran 2015 yılında Olomouc B

6 Nisan 2016 yılında Vitkovice

30 Haziran 2016 yılında Olomouc B

8 Mart 2017 yılında MFK Vyskov

8 Mart 2018 yılında SK Lisen

3 Ağustos 2020 yılında Zbrojovka Brno

Jan Hlavica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Hlavica şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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