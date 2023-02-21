Martin Sedlak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Sedlak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Sedlak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Sedlak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Sedlak 4 Nisan 2000 tarihinde Vyškov şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Sedlák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Sedlak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Sedlak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Sedlak'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Sedlak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Sedlak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Sedlak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Sedlak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Z. Brno U19

1 Temmuz 2019 yılında FCZ Brno B

28 Ağustos 2020 yılında HS Kromeriz

31 Aralık 2020 yılında FCZ Brno B

1 Temmuz 2021 yılında Zbrojovka Brno

3 Şubat 2022 yılında MFK Vyskov

30 Haziran 2022 yılında Zbrojovka Brno

3 Ağustos 2022 yılında HS Kromeriz

31 Aralık 2022 yılında Zbrojovka Brno

Martin Sedlak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Sedlak şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

1.FK Drnovice (2006 - 2007)MFK Vyškov (2007 - 2009)FC Zbrojovka Brno (2009 - 2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.