Lukas Endl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Endl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Endl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Endl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Endl 17 Haziran 2003 tarihinde Brno şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Endl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Endl Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Lukas Endl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zbrojovka Brno futbol takımında oynamaktadır. FC Zbrojovka Brno takımına 1 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Lukas Endl'nin FC Zbrojovka Brno ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lukas Endl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Endl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Endl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Endl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Z. Brno U19

1 Haziran 2020 yılında Zbrojovka Brno

Lukas Endl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Endl şuan FC Zbrojovka Brno takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Sokol Bílovice nad Svitavou (2009 - 2010)ČAFC Židenice Brno (2010 - 2011)TJ Sokol Bílovice nad Svitavou (2011 - 2015)FC Svratka Brno (2015 - 2017)FC Zbrojovka Brno (2017 - 2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.