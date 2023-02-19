Javier Zarate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Zarate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Zarate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Zarate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Zarate 2 Ağu 2002 tarihinde Turbaco şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Andrés Zarate Cárdenas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Zarate Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Javier Zarate, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına - tarihinde katılmıştır. Javier Zarate'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javier Zarate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Zarate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Javier Zarate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Zarate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Zarate şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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