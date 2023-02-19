Jean Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Vargas 17 Şubat 2003 tarihinde Palmira şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jean Carlos Vargas Guzmán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Vargas Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jean Vargas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Vargas'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jean Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Valledupar

Jean Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Vargas şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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