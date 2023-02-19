Jhon Tellez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Tellez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Tellez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Tellez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Tellez 27 Şubat 2003 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Carlos Téllez Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Tellez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Jhon Tellez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına - tarihinde katılmıştır. Jhon Tellez'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Tellez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Tellez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Tellez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Tellez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Tellez şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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