Johan Obando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Obando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Obando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Obando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Obando 1 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Johan Esteven Obando Estupiñan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Obando Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johan Obando, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına - tarihinde katılmıştır. Johan Obando'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johan Obando Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Obando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johan Obando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Obando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Obando şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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