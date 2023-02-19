Johao Camacho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johao Camacho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johao Camacho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johao Camacho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johao Camacho 2 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johao Camacho Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johao Camacho, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına - tarihinde katılmıştır. Johao Camacho'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johao Camacho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johao Camacho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Johao Camacho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johao Camacho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johao Camacho şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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