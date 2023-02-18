Jonathan Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Lima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Lima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Lima 24 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Lima Castelli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Lima Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Lima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Peñarol futbol takımında oynamaktadır. CA Peñarol takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Lima'nin CA Peñarol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Limaboyu ve yaşı kaç

Jonathan Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2019 yılında Central

30 Haziran 2020 yılında Peñarol B

1 Ocak 2022 yılında Peñarol

Jonathan Lima kimdir

Jonathan Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Lima şuan CA Peñarol takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CA Peñarol

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonathan Lima nereli

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