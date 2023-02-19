Jonier Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonier Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonier Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonier Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonier Rodriguez 8 Mart 2003 tarihinde Becerril şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jonier Rodríguez Garizábalo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonier Rodriguez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonier Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jonier Rodriguez'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonier Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonier Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonier Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonier Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Valledupar

Jonier Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonier Rodriguez şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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