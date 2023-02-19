Jose Esteban Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Esteban Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Esteban Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Esteban Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Esteban Diaz 31 Mart 2001 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Esteban Díaz Beltán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Esteban Diaz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jose Esteban Diaz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına - tarihinde katılmıştır. Jose Esteban Diaz'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Esteban Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Esteban Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Esteban Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Esteban Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Esteban Diaz şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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