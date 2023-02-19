Juan David Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan David Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan David Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan David Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan David Gonzalez 16 Ocak 2002 tarihinde Patía şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David González Escallón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan David Gonzalez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fùtbol Pro M. yapmaktadır. Juan David Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan David Gonzalez'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan David Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan David Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan David Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan David Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Deportivo Cali

17 Ocak 2022 yılında Tauro FC

1 Temmuz 2022 yılında Valledupar

Juan David Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan David Gonzalez şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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