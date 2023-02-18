Juan Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Gutierrez 4 Şubat 2002 tarihinde Atlántida şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Manuel Gutiérrez Freire şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Gutierrez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. Juan Gutierrez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Gutierrez'nin Club Nacional ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Danubio FC

15 Eylül 2020 yılında UD Almería B

27 Ağu 2021 yılında Nacional

30 Haziran 2023 yılında UD Almería B

Juan Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Gutierrez şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juan Gutierrez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danubio FC (2012-2017)

Uruguay U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.