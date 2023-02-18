Lucas Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Morales 25 Kasım 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Nahuel Morales Burruzo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Morales Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Morales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Morales'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2020 yılında Villa Teresa

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

8 Nisan 2021 yılında Progreso

10 Ocak 2022 yılında Cerro Largo

5 Ocak 2023 yılında Nacional

Lucas Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Morales şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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