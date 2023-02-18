Santiago Cartagena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Cartagena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Cartagena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Cartagena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Cartagena 1 Eylül 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Cartagena Albistur şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Cartagena Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nuevo Futbol yapmaktadır. Santiago Cartagena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Santiago Cartagena'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Cartagena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Cartagena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Cartagena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Cartagena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Nacional

29 Nisan 2021 yılında Mvd City Torque

31 Aralık 2022 yılında Nacional

Santiago Cartagena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Cartagena şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Santiago Cartagena Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Nacional

Uruguay U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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