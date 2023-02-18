Francisco Ginella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Ginella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Ginella adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Ginella Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Ginella 21 Ocak 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Ginella Dabezies şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Ginella Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Francisco Ginella, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Francisco Ginella'nin Club Nacional ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Ginella Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/panchoginella/

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Francisco Ginella Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Ginella isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Francisco Ginella Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Ginella futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında Wanderers

1 Ocak 2020 yılında LAFC

15 Temmuz 2022 yılında Nacional

30 Haziran 2023 yılında LAFC

Francisco Ginella Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Ginella şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Francisco Ginella Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Montevideo Wanderers

Uruguay U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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