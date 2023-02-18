Manuel Monzeglio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Monzeglio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Monzeglio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Monzeglio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Monzeglio 25 Eylül 2001 tarihinde Santa Lucía şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Monzeglio Velázquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Monzeglio Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Manuel Monzeglio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Manuel Monzeglio'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Manuel Monzeglio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m.monzeglio10/

Manuel Monzeglio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Monzeglio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Monzeglio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Monzeglio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2021 yılında Nacional

Manuel Monzeglio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Monzeglio şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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