Salvador İchazo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salvador İchazo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salvador İchazo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salvador İchazo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salvador İchazo 26 Ocak 1992 tarihinde San José de Mayo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Salvador Ichazo Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salvador İchazo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Salvador İchazo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Salvador İchazo'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Salvador İchazo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salvador İchazo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Salvador İchazo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salvador İchazo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında Danubio FC

28 Ocak 2015 yılında Torino

30 Haziran 2015 yılında Danubio FC

18 Temmuz 2015 yılında Torino

31 Ağu 2016 yılında Bari

30 Ocak 2017 yılında Torino

2 Şubat 2017 yılında Danubio FC

30 Haziran 2017 yılında Torino

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2020 yılında Genoa

9 Ağu 2020 yılında Danubio FC

13 Nisan 2021 yılında River Plate

2 Ocak 2023 yılında Nacional

Salvador İchazo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salvador İchazo şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Salvador İchazo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danubio FC (2006-2011)

Uruguay U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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