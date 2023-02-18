Diego Polenta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Polenta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Polenta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Polenta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Polenta 6 Şubat 1992 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Fabián Polenta Museti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Polenta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Diego Polenta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Polenta'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Polenta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/diegopolenta92

http://www.instagram.com/diegopolenta92/

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http://www.facebook.com/DiegoPolenta92

Diego Polenta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Polenta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diego Polenta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Polenta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Genoa U19

1 Temmuz 2011 yılında Genoa

28 Ağu 2011 yılında Bari

30 Haziran 2014 yılında Genoa

1 Ağu 2014 yılında Nacional

30 Haziran 2015 yılında Genoa

22 Temmuz 2015 yılında Nacional

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2019 yılında Los Angeles

1 Ocak 2020 yılında Olimpia

27 Ağu 2021 yılında Nacional

1 Ocak 2022 yılında Cerro Largo

17 Ocak 2022 yılında CA Unión

13 Ekim 2022 yılında Cerro Largo

5 Ocak 2023 yılında Nacional

Diego Polenta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Polenta şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Diego Polenta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danubio FC (-2008), Genoa (2008-2011)

Uruguay U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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