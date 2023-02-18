Renzo Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renzo Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renzo Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renzo Sanchez 17 Şubat 2004 tarihinde Rocha şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Renzo Sánchez Veiga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renzo Sanchez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Renzo Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional U19 futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional U19 takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Renzo Sanchez'nin Club Nacional U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Renzo Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/renzo_s10/

Renzo Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renzo Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Renzo Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renzo Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Nacional U19

Renzo Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renzo Sanchez şuan Club Nacional U19 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Renzo Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Palermo Fútbol Club de Rocha (2009-2019), Club Nacional (2020)

Uruguay U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştır.

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