Camilo Candido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Candido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Candido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Candido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Candido 2 Haziran 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Camilo Damián Cándido Aquino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Candido Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVD Sports Group yapmaktadır. Camilo Candido, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 13 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Camilo Candido'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Camilo Candido Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camilo Candido isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Camilo Candido Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Candido futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında Rampla Jrs

30 Ocak 2018 yılında San Martín (SJ)

12 Temmuz 2018 yılında Rampla Jrs

1 Temmuz 2019 yılında Juventud

12 Temmuz 2019 yılında Liverpool FC

12 Nisan 2021 yılında Juventud

13 Nisan 2021 yılında Nacional

Camilo Candido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Candido şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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