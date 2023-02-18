Yonathan Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yonathan Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yonathan Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yonathan Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yonathan Rodriguez 1 Temmuz 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Yonathan Alexis Rodríguez Benitez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yonathan Rodriguez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yonathan Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yonathan Rodriguez'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yonathan Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yonathan Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yonathan Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yonathan Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Cerrito

1 Ocak 2013 yılında Canadian

30 Haziran 2013 yılında Cerrito

21 Ocak 2022 yılında Nacional

31 Aralık 2023 yılında Cerrito

Yonathan Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yonathan Rodriguez şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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