Gaston Pereiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Pereiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gaston Pereiro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gaston Pereiro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gaston Pereiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Pereiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Pereiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Pereiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Pereiro 11 Haziran 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Rodrigo Pereiro López şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Pereiro Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Paco Casal yapmaktadır. Gaston Pereiro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaston Pereiro'nin Club Nacional ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Pereiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GastonPereiro

Gaston Pereiroboyu ve yaşı kaç

Gaston Pereiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Pereiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gaston Pereiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Pereiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Nacional

15 Temmuz 2015 yılında PSV Eindhoven

31 Ocak 2020 yılında Cagliari

14 Ocak 2023 yılında Nacional

30 Haziran 2023 yılında Cagliari

Gaston Pereiro kimdir

Gaston Pereiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Pereiro şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Racing Club de Montevideo (-2008), Club Nacional (2008-2012)

Gaston Pereiro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay takımında 11 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 7 gol atmıştır.

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Gaston Pereiro nereli

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