Diego Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Rodriguez 4 Eylül 1989 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Martín Rodríguez Berrini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Rodriguez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Diego Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Rodriguez'nin Club Nacional ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Plaza Colonia

1 Temmuz 2009 yılında Defensor

31 Ocak 2013 yılında Udinese

30 Haziran 2013 yılında Defensor

30 Temmuz 2013 yılında Godoy Cruz

19 Ocak 2015 yılında Independiente

1 Temmuz 2018 yılında Club Tijuana

1 Ağu 2019 yılında Defensa

31 Aralık 2019 yılında Club Tijuana

20 Ocak 2020 yılında San Lorenzo

31 Aralık 2020 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2021 yılında San Lorenzo

30 Ağu 2021 yılında Nacional

Diego Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Rodriguez şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Diego Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uruguay Olimpiyat takımında 15 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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