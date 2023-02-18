Marcos Montiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Montiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Montiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Montiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Montiel 12 Temmuz 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Daniel Montiel González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Montiel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcos Montiel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Montiel'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcos Montiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Montiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 675 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 675 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Montiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Montiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Villa Teresa

7 Ocak 2019 yılında River Plate

10 Ocak 2023 yılında Nacional

Marcos Montiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Montiel şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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