İgnacio Velazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Velazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Velazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Velazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Velazquez 31 Ekim 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Nicolás Velázquez Quintana şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Velazquez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. İgnacio Velazquez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İgnacio Velazquez'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Velazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Velazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İgnacio Velazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Velazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2021 yılında Nacional

19 Nisan 2021 yılında CA Cerro

31 Aralık 2022 yılında Nacional

İgnacio Velazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Velazquez şuan Club Nacional takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İgnacio Velazquez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Nacional (-2020)

Uruguay U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.