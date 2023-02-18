Maximiliano Perg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Perg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Perg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Perg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Perg 16 Eylül 1991 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Perg Schneider şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Perg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximiliano Perg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Perg'nin Club Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Perg Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxiperg02/

Maximiliano Perg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Perg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maximiliano Perg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Perg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CA Fénix

5 Temmuz 2016 yılında Peñarol

27 Temmuz 2017 yılında Toluca

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Defensor

1 Temmuz 2019 yılında Puebla FC

5 Temmuz 2021 yılında Querétaro FC

2 Ocak 2023 yılında Nacional

Maximiliano Perg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Perg şuan Club Nacional takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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